In conferenza stampa,ha chiarito anche come stanno le cose in società e smentito le voci di un possibile veto su Cristiano Giuntoli per il ruolo di ds: "Innanzitutto con la società siamo in linea su tutto. Faccio l'allenatore e non ho mai avuto il potere, né voglio averlo. La società deve fare scelte, sia del ds, sia del magazziniere che segretario.Sono l'allenatore, anche abbastanza aziendalista, tengo alla società e all'azienda per cui lavoro. E tutte le persone a disposizione della società, per me, io ci collaboro e lavoro. Alla fine i risultati vanno portati per la Juventus. Mi sembra cosa abbastanza chiara, grazie per la domanda. Il fatto che avessi messo un veto non mi piaceva molto. Non ho potere, non posso farlo, riguarda esclusivamente la società".