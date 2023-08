Un retroscena interessante dal mondo Juventus è stato riportato dal giornalista di Repubblica Emanuele Gamba durante una trasmissione televisiva. Secondo quanto rivelato da Gamba a Tv PLAY, l'allenatore della Juventus,, avrebbe avuto una conversazione con Cristiano, direttore sportivo del club, riguardo all'interesse per il calciatoreNella discussione, Allegri avrebbe fatto una promessa decisamente audace: "Se mi prendi Lukaku, vinco lo scudetto." Questa affermazione farebbe chiaramente intendere che Allegri vede Lukaku come una pedina fondamentale per ottenere il successo nella corsa al titolo di campione d'Italia. L'interesse della Juventus per Lukaku è sicuramente una dimostrazione delle ambizioni del club torinese di tornare ai vertici del calcio italiano. Con Allegri al timone e l'aggiunta di giocatori del calibro di Lukaku, la Juventus sta chiaramente cercando di rinforzare la propria rosa per competere al massimo livello. Tuttavia, il completamento dell'affare per Lukaku non è ancora stato confermato, e le trattative potrebbero essere complesse. Le voci di mercato sono sempre soggette a cambiamenti, e solo il tempo dirà se il calciatore belga si unirà effettivamente alla squadra bianconera.