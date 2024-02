Arrivano novità dalla. L'allenamento di oggi ha visto una divisione precisa tra i giocatori, con un focus particolare sulper coloro che hanno giocato di recente, mentre chi non è stato impegnato sul campo ha lavorato per mantenere il ritmo e migliorare le proprie capacità.Inoltre, hanno partecipato alcuni giovani talenti della squadra Next Gen, dimostrando l'impegno del club nel nutrire e sviluppare il talento emergente.Prevista, per domani, una giornata di riposo: i giocatori avranno l'opportunità di rigenerarsi e ricaricare le energie in vista degli allenamenti successivi.