Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-torino."Per Gatti sono contento. Dopo la non bella prestazione di Sassuolo si è ripreso molto velocemente. In tutta la sua carriera farà altri sbagli, come tutti. Abbiamo trovato un Torino che non riuscivamo a prendere. Poi ci siamo messi con un 4-4-2 a difendere, e siamo andati in crescendo. Sono contento della partita. Dei ragazzi. Abbiamo concesso poco o niente. Solo la rovesciata di Sanabria. Abbiamo giocato un buon calcio. Con buone traiettorie di passaggio. Dopo la sosta torneremo a lavorare e avremo la bella partita di Milano"."Weah bene da terzino. Spinge. McKennie è stato bravo nel coprirlo e raddoppiarlo. Buona partita entrambi"."Giovane. Deve migliorare in tante cose. Esperienza. Un giocatore, un ragazzo, che quando gli dai la palla sa cosa deve fare"."In quel momento ci sono stati molti meriti della Juventus. I difensori hanno difeso bene in area. A Bergamo nonostante lo 0-0 non l'avevamo fatto"."Ha messo a disposizione tecnica e fisicità. Nel primo tempo avevo bisogno di Miretti. Era una gara fisica. Ha fatto un buon primo tempo, con Kean però eravamo isolati"."Errori singoli, abbiamo sbagliato anche tecnicamente. Serate che capitano. Bella reazione, bisogna continuare, tornare alla normalità che è vincere la partite. Serve essere propositivi. Ringrazio i tifosi, straordinari. Questo clima sarebbe un bel vantaggio per noi".