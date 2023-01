L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro il Napoli.'Gli avversari non ci hanno messo in difficoltà, non abbiamo preparato ancora niente e vedremo di sistemare due o tre cosine. Domani sarà una bellissima partita, una serata di sport e di calcio, in uno stadio stracolmo, la partita non sarà decisiva a fini del campionato'.