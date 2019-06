Restiamo a quanto riportato in Inghilterra dal Daily Star: il Chelsea, per sostituire Maurizio Sarri in procinto di andare alla Juventus, sarebbe pronto ad abbracciare Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, difeso anche dalla sua compagna Ambra in seguito all'esonero arrivato all'ombra della Continassa, sarebbe però tentato dal restare fermo per un anno. Dopo cinque stagioni alla grandissima con i bianconeri, il livornese si sta godendo adesso il mare della sua città, ricaricando le pile per la prossima proposta. Che sia quella dei Blues (orientati però tra Frank Lampard e Javi Garcia) o di un altro top club (sebbene al momento non se ne vedano), importa il giusto: prima il piacere, poi il dovere.