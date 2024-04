Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Juventus, ha parlato degli obiettivi stagionali con un particolare riferimento a cosa il club ha chiesto: "Abbiamo lavorato tutti questi mesi per il mese finale. Siamo partiti con l'obiettivo di entrare in Champions League.Altro era la Coppa Italia. La semifinale di ritorno, poi. Nell'ultimo mese si decidono le cose, essere dentro gli obiettivi, con tutte le problematiche e tutte le cose di stagione, è importante esserci. Ma bisogna raggiungerli gli obiettivi".