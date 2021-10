Le parole di Massimilianoa Juventus Tv, alla vigilia della sfida contro l': "Mi aspetto una partita difficile. Da quando hanno cambiato allenatore sono tornati aggressivi come l'anno scorso. Sono in un buon momento, hanno entusiasmo"- "Tudor ha dato seguito a Juric, sono molto aggressivi, hanno una buona tecnica"- "Dovrebbe rientrare Bernardeschi, oggi si aggrega alla squadra e vedremo come va con il dolore. Kean e De Sciglio fuori"- "Ieri non ho parlato alla squadra, oggi parleremo. Ieri era troppo fresca, era giusto avere cattivo umore. Oggi parlerò e vedremo nel dettaglio cosa abbiamo sbagliato. Fa parte di una crescita generale. In questo momento non ha senso parlare e dare spiegazione. C'è da stare in silenzio e lavorare e fare risultati migliori. Sotto il piano dell'impegno e della voglia non devo rimproverare nulla. Il fatto di voler andare a vincere la partita è un bel segnale, come era successo a Milano. Bisogna capire il momento della partita, non si può vincere se mancano 10 secondi e la palla ce l'hanno gli altri"- "Ci sono momenti in cui fai gol e altri in cui non fai gol. Col Sassuolo abbiamo creato molto ma il risultato condiziona il giudizio. Anche se avessimo vinto col Sassuolo gli errori sarebbero rimasti gli stessi"- "La partita di domani è importante e difficile e martedì c'è una partita decisiva per il passaggio in Champions. Poi avremo più tempo per lavorare, questa squadra ha bisogno di lavorare ogni giorno. Il silenzio è la cosa che paga di più"- "Affrontare con rispetto il Verona, affrontare tutte le partite allo stesso modo, sia contro le big che contro le altre. Quando fai la fase difensiva tendi ad abbassare la pressione e noi non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo avere paura, ma quella che tiene la tensione alta"