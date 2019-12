Pomeriggio non esattamente felicissimo per Massimiliano Allegri, che si farà scivolare addosso anche questa. L'ex tecnico bianconero è tornato a San Siro, dov'era in corso Milan-Sassuolo e soprattutto la festa per i 120 anni di storia dei rossoneri. Allegri è stato fischiato da qualche tifoso, che non ha gradito evidentemente il suo lungo trascorso alla Juventus.