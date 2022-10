Come racconta Gazzetta,ha sempre predicato calma, perché l’annata 2022-23 è ancora agli inizi e con la pausa per il Mondiale di mezzo può succedere di tutto. In più, la sua Juve presto potrà contare anche sui grandi infortunati.Allo stesso modo, Allegri si è già giocato tutti i jolly possibili, tra i ko con il Monza e quello recente in Israele. "E anche in società - scrive il quotidiano -, nonostante la conferma del presidente Andrea Agnelli nel momento più buio ad Haifa, tornerebbero a farsi sentire gli spifferi di chi è tutt’altro che convinto della permanenza dell’allenatore".