. Allegri è stato chiaro in conferenza: nessun alibi per la Juve a Napoli, perché è sicuro che la formazione schierabile sarà all'altezza dell'impegno, nonostante la vera e innegabile emergenza. Con otto indisponibili e Aaron Ramsey recuperato in extremis almeno per la panchina, la Juve di Allegri si delinea quasi da sola, anche se un indizio l'ha dato: in campo ci sarà Weston. E gli occhi saranno puntati su di lui. La sfida del Diego Armando Maradona per l'americano rappresenta un'occasione da non sprecare.Contro l'Empoli è apparso in enorme difficoltà, ora deve riscattare un momento negativo dentro e fuori dal campo. Dopo una sessione di mercato in cui la società ha provato a metterlo alla porta senza successo, le vicende oltreoceano con la Nazionale degli USA, che l'hanno ricondotto a Torino prima del tempo, complicano il suo futuro a Torino. Negli USA sono stati molto severi con il numero 14 della Juventus, nonostante abbia chiesto immediatamente scusa. Riconquistare la fiducia non sarà affatto facile e anche la Juve è apparsa molto indispettita. Il rientro anticipato, però, ha dato qualche giorno in più di lavoro alla Continassa agli ordini di Allegri a McKennie, per rendersi fondamentale in vista della gara di oggi.