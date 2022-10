Comunque la si veda, è un atto di fiducia molto importante. Massimiliano Allegri è tentato di sostituire Leandro Paredes con Manuel, anche per dare continuità di forma e rendimento al giocatore italiano, reduce da uno stop che l'ha privato della prima parte intensa di stagione. Per Manuel, chiaramente, San Siro rappresenta uno stadio speciale e il Milan resta nel suo cuore: in rossonero è cresciuto, e per tanti anni.Al netto dei ballottaggi sulle fasce, come racconta Tuttosport indicando Cuadrado-McKennie e possibili alternative a Kostic, nel centrocampo della Juve Allegri sembra orientato a dare fiducia a Manuel, rimasto fuori dai titolari con il Maccabi. Paredes andrebbe così in panchina, almeno dall'inizio: Rabiot è intoccabile. Confermato invece il rientro di Bonucci, che in Champions ha giocato solo nella ripresa.