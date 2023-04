Mentre la Juventus perde all'Olimpico di Roma contro la Lazio, Max Allegri è casa influenzato, sostituito in panchina da sul vice Landucci. I bianconeri cadono per 2-1, tra le polemiche, in casa della squadra di Sarri e si rovinano la serata prima di Pasqua. Ma per il tecnico bianconero, in attesa di tornare in campo per la sfida di giovedì contro lo Sporting Lisbona, non è stato un weekend completamente nero, anzi, un sorriso è arrivato. E a regalarglielo ci ha pensato non la Juventus, ma la sua cavalla Estrosa, che ha ottenuto il successo nei milleseicento metri del premio Seregno, importante prova storica dell'ippodromo di San Siro. Grazie a questo successo - scrive il Corriere dello Sport - ottenuto contro ogni pronostico e di mezza lunghezza sulle rivali, Estrosa è tra le favorite per il premio Regina Elena, importante premio per cavalle di tre anni.