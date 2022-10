Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa dopo il ko del Da Luz con il Benfica.FALLIMENTO - "Fallimento no, nel calcio ci sono anche le sconfitte, ci sono anche queste serate, questa dev'essere un'opportunità da domani, quando rientreremo. Ci tufferemo in campionato, la stagione è lunga. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma l'eliminazione è nelle partite precedenti. Doveva esserci un percorso di crescita, quando ci sono le difficoltà ci allunghiamo come squadra. Ma abbiamo finito bene, abbiamo preso gol su rigore, presa l'occasione sul 2-2. Avete visto la partita: continuiamo a lavorare, chi è entrato ha dato energia, tecnica. Miretti, Iling, stanno facendo bene, sono contento. Anche Soulé ha avuto una bella occasione. Non bisogna abbattersi, anche queste cose non vorremmo che succedessero ma succedono. Non piangiamoci addosso, reagiamo, abbiamo un campionato da giocare, abbiamo un'Europa League da conquistare, giocatori da recuperare, domani bisogna riprendere a lavorare".