Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato anche della crescita di Nicolò Fagioli.'Nicolò è cresciuto molto, deve crescere ancora ed è solo all'inizio. Gli ho parlato, in questo momento si parla molto di lui, per lui è importante il momento di crescita, finora come aveva fatto anche Miretti a suo tempo, che ha avuto un momento di difficoltà, com'è normale in un percorso di crescita... Fagioli sta crescendo bene, l'importante è che rimanga coi piedi piantati a terra e che non vada dietro a queste voci di esaltazioni. Non bisogna né esaltarsi, né deprimersi. Bisogna avere equilibrio per arrivare alla fine nel migliore dei modi'.