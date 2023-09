Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche di Fagioli e del suo ruolo: "Nicolò può giocare anche davanti alla difesa, va provato. Ha piedi e tecnica. Come detto nel lontano 2017, se non sbaglio, che giocò la prima partita col Real Madrid, dissi che era una mezzala di regia. E così continua a essere. Può diventare uno da davanti alla difesa".