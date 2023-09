Pochi istanti fa si è conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il quale si è soffermato anche sulla posizione di Fagioli e Locatelli.'Sta andando avanti di condizione, con la frattura ha saltato la preparazione con noi, ha giocato non sempre ha saltato le amichevoli. Può diventare un buon regista, ma Locatelli é il titolare. Sta facendo bene, mi è dispiaciuto per i fischi così come per Alex Sandro. Sono affidabili, professionali, possono fare più o meno bene'.