"Sta bene, rientrerà da martedì. Sabato sarà a disposizione e credo che farà una parte della partita". Così, Maxsul ritorno in campo di Paulo. Il giocatore argentino rientrerà in campo soltanto nell'amichevole con l'Atalanta, così da mettere minuti nelle gambe - i primi in questo precampionato dopo aver saltato Cesena, Monza e Barcellona - e presentarsi già più in forma nella prima di campionato contro l'Udinese.