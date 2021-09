Massimiliano, in conferenza stampa, ha parlato della situazione infortunati: "Abbiamo Morata, Dybala, Cuadrado, Kulusevski. Oggi non era sereno per il problema al flessore e portarlo con il rischio si faccia male non era il caso. Poi lui va a strappi e c'era paura di perderlo per 1 mese. Per Bernardeschi niente di che, ha preso una botta sabato. Siamo in 17 di movimento, bastano e avanzano".