, a Calciomercato.com, commenta così le scelte di: "Fare il terzino non è nelle code di gente come Chiesa e Kostic, ma nella Juventus allegriana difendere resta il primo comandamento. Cuadrado docet, lui che era esplosivo come pochi nell’uno contro uno quando faceva l’ala ed ora non riesce a scartare nemmeno un birillo. Allegri sta già inculcando la mentalità difensiva pure a Iling Jr, snaturandolo. A Napoli la squadra ha avuto la classica crisi di rigetto ed ha preso l’imbarcata".