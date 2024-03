Juve, Allegri può essere esonerato?

Juve, chi può sostituire Allegri?

I tifosi, ancora una volta, ne stanno chiedendo la testa , con l'ormai consueto hashtag. Dopo la sconfitta dellacontro la Lazio, Massimilianoè tornato nell'occhio del ciclone, bersagliato da critiche da parte di coloro - tanti - che lo ritengono il principale responsabile della crisi senza fine della squadra bianconera, che ora rischia seriamente di fallire l'obiettivo della qualificazione in Champions League.Al momento, comunque, nulla fa pensare che si possa assistere a un ribaltone a breve, con l'esonero del tecnico livornese che ha ancora un anno di contratto. Martedì, infatti, la Juve è attesa dalla semifinale di andata di, ancora contro la Lazio ma all'Allianz Stadium, mentre domenica prossima ospiterà la Fiorentina in casa. La sensazione, quindi, è che anche volendo non ci sia il tempo di pensare a un cambio in panchina, che tra l'altro rappresenterebbe una scelta lontana dalle politiche della società bianconera, soprattutto in una fase di stagione come quella attuale.Eventuali ragionamenti, in sostanza, saranno rimandati a fine stagione, quando si avranno le idee chiare sugli obiettivi effettivamente raggiunti e dunque su ciò che servirà per la prossima stagione. Questo non significa, ovviamente, che la Juve non stia già iniziando a riflettere, vagliando anche i possibili sostituiti di Allegri. Il nome più caldo è quello di, seguito da tempo da Cristiano Giuntoli ma nel mirino anche di altre squadre tra cui il Milan. Anche l'attuale allenatore del Bologna, però, deve ancora definire il suo futuro , motivo per cui alla Continassa si stanno sicuramente valutando anche ulteriori opzioni.