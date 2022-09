Gianluca Boserman, espetto SISAL, ha raccontato a TMW Radio la situazione di Allegri e Inzaghi: "La situazione è decisamente cambiata per Allegri. Oggi potrebbe non arrivare a Natale al 42%. La storia però dice che la Juve difficilmente cambia in corsa. L'ultima volta 12 anni fa con Ferrara sostituito da Zaccheroni, ma la società è completamente diversa. Allegri rimane comunque ancora favorito per la panchina, ma occhio a Pochettino, con Zidane solo al terzo posto".