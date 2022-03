Intervenuto ai microfoni di Dazn, nell'immediato post di Sampdoria-Juventus, Massimiliano Allegri ha avuto parole al miele per Alvaro Morata:



MORATA - "Alvaro è tra i primi in Europa a livello tecnico, spalle alla porta fa fatica, se va incontro in diagonale, con spazi, è più bravo e mette in campo le sue caratteristiche. Che sono tante".