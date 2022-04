1









Un'altra chance, un'altra occasione per incidere (e per tenersi la Juve). Il gol decisivo nella sfida di lunedì sera con il Sassuolo potrebbe aver regalato a Moise Kean la possibilità di indossare una maglia da titolare contro il Venezia, partita altrettanto importante per i bianconeri che, in caso di mancata vittoria della Roma con il Bologna, potrebbero raggiungere l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League con tre giornate di anticipo rispetto allo scorso anno. L'attaccante classe 2000 è reduce da una stagione con più ombre che luci: gli squilli non sono mancati, vedasi appunto la rete pesantissima contro i neroverdi, ma solo di rado l'ex PSG ha dimostrato doti da Juventus, tali da convincere il club a riconfermarlo senza dubbi per la prossima stagione.



Eppure, anche oggi Massimiliano Allegri gli ha riservato parole di stima e incoraggiamento: "Non fa mai gol banali, sempre decisivi. Domani valuterò. Con il Sassuolo è entrato con lo spirito giusto, sta bene fisicamente e mentalmente, sono contento", ha detto il tecnico in conferenza stampa, lasciando intendere che potrebbe essere proprio Moise a partire dal primo minuto nel lunch match di domani, magari con l'auspicio che possa ancora una volta contribuire a incanalare la partita sui binari giusti. Auspicio che non può che essere condiviso anche dallo stesso giocatore. Il futuro del 22enne di Vercelli, del resto, è ancora in forte dubbio: tornato a Torino lo scorso agosto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo con un prestito biennale (3 milioni per la prima stagione, 4 per la seconda) e sostanziale obbligo di riscatto (28 milioni più 3 di eventuali bonus), ora piace in Premier League, ma qualora non arrivassero offerte potrebbe anche restare in bianconero come "attaccante di scorta". Molto, comunque, dipende da lui. Che può avere una chance importante già domani.