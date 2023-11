In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Simonze Inzaghi, elogiandolo: "Simone sta facendo un ottimo lavoro, l'anno scorso fatta un'annata importante, hanno già passato il girone di Champions. I numeri sono dalla sua. La squadra concede poco. Nelle 12 partite è stata raggiunta solo 2 volte, una roba del genere. E' una bella sfida, domani si gioca, si è parlato solo di questa partita e domani è bella divertente, lo stadio pieno. e non finisce il campionato. Non è che domani vinciamo o perdiamo il campionato".