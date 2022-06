Come racconta Gazzetta, prima dell’arrivo di Pochettino, Allegri era già stato ad un passo dal Psg. Ma alla fine il legame con Parigi si è consolidato non negli stadi, ma negli ippodromi. L’allenatore della Juve è appassionato e esperto di corse, e ha affidato all’allenatore Alessandro Botti cinque dei suoi sette cavalli. Tra cui anche Corto Muso. La scuderia ha base a Chantilly, a una cinquantina di km a nord di Parigi. Lo scorso luglio, il cavallo Light Up My Dream ha vinto all’esordio sulla pista parigina di Longchamp. Nel 2022, su 15 partenze 3 vittorie, due per Momento Giusto.