Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana Juventus il tecnico bianconero Massimiliano QUI l'integrale) ha parlato di Nicolò Fagioli. Le sue parole:"La crescita? E' cresciuto molto in un momento in cui mancavano tanti giocatori, ho messo dentro i giovani e hanno dato risposte importanti. In assenza di tanti giocatori, i giovani hanno dato entusiasmo e tecnica. Fagioli ha giocato tante partite così come Miretti, Soulé, Iling... stanno lavorando bene, possono solo migliorare".