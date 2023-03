In conferenza stampa verso la gara di Europa League contro il Friburgo Massimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha parlato di Angel Di Maria. Le sue parole:"Le partite si vincono di squadre. Angel è straordinario, quando ha la palla è diverso dagli altri ma non c'è bisogno di dirlo. E' un campione e ha vinto tanti trofei. Sta bene fisicamente, domani partirà titolare. Vedremo a partita in corso se riuscirà a portare a termine la partita".