Le parole dia Dazn:SENSAZIONI - Una bella atmosfera e dovremo essere bravi noi in campo. Loro sono fisici ci sarà da battagliare.MIRETTI - Ho la possibilità di avere due cambi, MIlik e Yildiz e poi Fagioli. I cambi ci daranno una mano.SQUADRA - L'importante è che chi è a disposizione vada in campo nelle migliori condizioni migliori desiderando la vittoria.COSA HA DETTO - Che è una partita differente, è importante per noi e soprattutto per la clasisfica.