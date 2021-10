Nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il, Massimilianoha parlato anche della coppia, che sembra ormai essere diventata un punto fermo della sua, a livello di scelte tattiche. "Tutti e due non hanno mai gestito un centrocampo da soli. Bentancur ha più bisogno di chi organizza il gioco, l'altra sera inha fatto una grande partita di intensità, sbaglia perché è generoso. Locatelli è andato a ribattere, ha chiuso traiettorie di passaggio in una partita fisica e cattiva, oltre che tecnica. Ci sono stati momenti in cui ha giocato bene anche tecnicamente. Giocando, cresceranno. Più giocano, più si conoscono, più vengono le cose fatte in maniera migliore".