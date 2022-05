Tensione nel finale di partita. Massimiliano Allegri è una furia, lo è sin dal calcio di rigore concesso all'Inter. Il tecnico bianconero è arrivato a protestare nei pressi della panchina dell'Inter, che ha risposto a muso duro.



TESTA A TESTA - Allegri, in particolare, è arrivato testa a testa con Farris, il vice allenatore di Simone Inzaghi. L'obiettivo del tecnico sembrava proprio andare a protestare nei confronti del collega nerazzurro, reo di essersi lamentato oltremodo.



"DAMMI IL ROSSO" - Valeri ha prontamente ammonito Allegri, che ha subito risposto: "Se vuoi, dammi pure il rosso". Rosso che non è arrivato, rosso che non avrebbe meritato. Ma che rabbia per Allegri...



CON LAUTARO - Dopo il 4-2 firmato Perisic, Allegri si è ritrovato contro la panchina nerazzurra ancora una volta. Prima per allontanare Pinsoglio e Bernardeschi, poi per andare a muso duro contro - probabilmente - Lautaro Martinez. Indemoniato. Alla fine, Valeri ha deciso di mostrargli il cartellino rosso.