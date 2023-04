Il momento complicato diventa una conferenza stampa da fuoco e fiamme:Il tecnico prova a volgere lo sguardo al campo, a domani, al Bologna. Ma non può: le scorie post Inter sono ancora pesanti, troppo pesanti, e inevitabilmente prendono la scena di oggi in un tratto stagionale ad altissima tensione. "Capisco che si voglia tutto e subito - racconta -. Ma ci vuole pazienza, programmazione. E dalle cose negative, come Pogba al 100% e Chiesa che sapevo sarebbe tornato così, abbiamo trovato patrimoni della società".