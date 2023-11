Vincenzo Italiano sfiderà per la settima volta Massimiliano Allegri da quando è sulla panchina della Fiorentina. Fin qui i numeri sono dalla parte del tecnico livornese. Italiano infatti ha una media di 0,67 di punti contro Allegri e rappresenta il terzo risultato in negativo nei testa a testa con i colleghi che ha incrociato almeno quattro volte in carriera ad ogni livello. Su sei partite, solo una vittoria e quattro sconfitte, a cui si aggiungono, scrive il Corriere dello Sport, anche i due ko quando allenava lo Spezia.