La Juve di marzo è uno dei grandi tormentoni che ha accompagnato l'esperienza di Massimiliano Allegri alla Juventus. Un concetto ripetuto anche oggi in conferenza stampa: "Gli obiettivi sono sempre quelli di essere competitivi a marzo per lottare per tutti gli obiettivi. La squadra è un'ottima squadra, dobbiamo migliorare su ciò che ho detto. Crescere in autostima, i risultati aiutano sotto questo aspetto, in questo bisogna esser bravi, indipendentemente dai primi due risultati, perché le cose da migliorare ci sarebbero state lo stesso."