Chi sostituirà Allegri?



Com'è finita la storia tra Allegri e la Juventus?

Il tecnico livornese ha ricevuto la comunicazione dal club durante l'ultima riunione avuta con la dirigenza e con lo staff tecnico. L'allenatore paga il duro sfogo dopo la vittoria in Coppa Italia e i rapporti ridotti al minimo con Cristiano Giuntoli e non solo.Allegri sarà sostituito molto probabilmente da Paolo Montero, allenatore attualmente dell'Under 19.Si attende l'ufficialità su come formalmente si concluderà la storia tra Allegri e la Juventus. Al momento, solo voci su un possibile accordo tra le parti. La storia, a prescindere, terminerà subito e non si trascinerà fino al 2025, anno della scadenza del contratto di Allegir.