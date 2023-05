Come racconta il Corriere Torino, alla fine è crollato pure Max. Dopo il 4-1 di Empoli anche il tecnico bianconero ha ceduto, si è sfogato, ha ammesso di essere stanco. D’altronde questa stagione è stata effettivamente "uno stillicidio", per usare le sue stesse parole. "Ma come se non bastasse tutta la serie di condizionamenti esterni - spiega il quotidiano -, Allegri si ritrova anche solo, contro (quasi) tutto e tutti". In particolare contro una parte dei tifosi: "Se da un lato lo ringraziano per essere stato forse l’unico esponente della Juventus a metterci sempre la faccia e a difenderla da tutti gli attacchi esterni, dall’altro non accettano un biennio deludente".