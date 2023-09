Come ricorda Gazzetta, trala prima volta risale a vent’anni fa e a giudicare dai racconti non ci fu né giochismo né risultatismo: 16 novembre 2003, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri avevano più capelli e meno esperienza quando s’incontrarono in un Sangiovannese-Aglianese di C2. «Finì 0-0 con zero tiri in porta – è il ricordo del tecnico della Lazio -. A fine partita un mio amico mi disse “Se siete due allenatori voi…”». Forse non lo erano ancora ma di sicuro lo sono diventati: facendo percorsi differenti e con filosofie agli antipodi, hanno raggiunto lo stesso obiettivo, vincere. Per lo juventino 6 scudetti (uno col Milan), 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane (una in rossonero); un’Europa League (col Chelsea) e un tricolore (alla Juve) per il biancoceleste