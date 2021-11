Un saluto, una stretta di mano e tanti sorrisi. Non abbiamo avuto accesso alle parole tra, ma sarà stato uno scambio sicuramente di battute e di gusto. Solo una domanda, da Max a Maurizio: "Tutto a posto?". Sarri, in mascherina e primo ad approcciare il collega ha subito risposto e sorriso ad Allegri. Per lui è una partita importante, dal carico emotivo elevato: "Alla Juve mi lega uno scudetto", le parole in conferenza. E un'annata su cui ci sarà sempre da fare un po' di luce in più.