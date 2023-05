Alla fine è crollato anche Allegri. Così racconta il Corriere Torino in edicola, che sottolinea come, dopo il 4-1 di Empoli anche il tecnico bianconero "ha ceduto, si è sfogato, ha ammesso di essere stanco". Secondo quanto riportato dal quotidiano, ora Allegri si ritrova anche solo, contro (quasi) tutto e tutti. "Contro i tifosi che se da un lato lo ringraziano per essere stato forse l’unico esponente della Juventus a metterci sempre la faccia e a difenderla da tutti gli attacchi esterni, dall’altro non accettano un biennio deludente al di là di ogni alibi e ben prima che iniziasse la tarantella delle penalizzazioni".Max ha però contro parte della squadra che non sembra più seguirlo, "perché sfinita nella testa e nelle gambe, con tutta una serie di rapporti logori e forse non più recuperabili". Ma è contro parte della società, non quella che lo ha nominato punto di riferimento dell’area sportiva (John Elkann), "ma quella che si è insediata strada facendo e che tra una visione contrastante e l’altra sta rappresentando qualcosa di simile a un oppositore (Francesco Calvo)". Ad aver spaccato in due la Juve è stata la scelta di Cristiano Giuntoli quale nuovo direttore sportivo.