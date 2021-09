La Juventus spinge e dopo il Malmoe si allena al massimo per preparare la gara contro il Milan, in scena domenica sera allo Stadium. Massimiliano Allegri nell'allenamento aperto a tifosi e giornalisti qualche test lo ha effettuato con un'idea precisa: un 4-3-3 trasformabile in 4-2-3-1 grazie all’avanzamento di Adrien Rabiot, sempre più prezioso come arma tattica grazie al suo mix di fisicità e dinamismo. Un po’ come in passato, in zone anologhe, lo erano stati Paul Pogba e Mario Mandzukic. Lo riporta Tuttosport.