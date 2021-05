, un rapporto molto stretto di cui si sta parlando spesso in queste ore, con Donnarumma all'angolo in attesa di novità da parte della Juventus. Tanto vale ripescare allora un amarcord. Ricordate i problemi di 'scrittura' della parola 'Szczesny'? Max rivelò di averci messo un anno per capire! "Per imparare Szczesny ci ho messo un anno. Questo non lo sa nessuno: io il portiere non lo scrivo mai nella formazione della domenica, ma ci sono cose in cui devo farlo per forza. È un anno che mi metto alla lavagna e mi metto a pensare: c’è una vocale sola, la 'e'. Allora inizio tutte le volte: 's', 'z', 'c', 'z', 'e', 's', 'n', 'y'", la simpatica gag a Che tempo che fa.