"Quando venne dal Palermo gli dissi 'tu lì giocavi centravanti ma partivi da 50 metri dalla porta, qua alla Juve non puoi farlo'. Perché si gioca in area. Lui è straordinario, ed è un giocatore che fa gol. Questa cosa l'ho imparata da Galeone, che mi arretrò rispetto al ruolo di trequartista che ricoprivo precedentemente da giovane". Così Massimiliano Allegri a Sky Calcio Club, nel marzo scorso



L'ANEDDOTO - "Si andò a Firenze a giocare cullandoci sul fatto che tanto Higuain segnava e si vinceva. Io ero in panchina e vedevo che la squadra giocava male. A volte capita anche di vincere giocando male, e non c'è niente di male e va bene lo stesso, e fai finta di niente. Per responsabilizzare i giocatori però decisi di buttar dentro sia il Pipita che Dybala che Mandzukic per responsabilizzarli. Ma anche qui, come faccio a spiegare come si fa l'allenatore: ero lì e dal giocare con 3-5-2 e Sturaro mezzala a giocare col 4-2-3-1 e Mandzukic all'ala sinistra con Cuadrado a destra, fu come aprire una finestra e trovare aria".