"Abbiamo preso solo, che era già nostro, però abbiamo fatto delle valutazioni sui giocatori che dovevano uscire. Su questo si è formato un gruppo che ora è diventato una squadra". Queste parole di Massimiliano, pronunciate in conferenza stampa dopo, sottolineano tra le righe la soddisfazione del tecnico livornese per la conduzione del mercato estivo con Cristiano Giuntoli e in particolare, secondo Tuttosport, per la cessione di alcuni elementi con cui c'erano frizioni: viene quindi da pensare a Leonardo, con cui l'addio è stato decisamente burrascoso, ma anche all'ultima versione di Juan, oltre ai due argentini Angele Leandroche, per quanto voluti fortemente dallo stesso Max, non hanno dato ai bianconeri l'apporto sperato, lasciando anzi l'impressione di aver investito più energie fisiche e mentali sul Mondiale con l'Argentina che sulla Juve.