La Gazzetta dello Sport in edicola racconta una frase cult di Massimo Cellino riguardo a Massimiliano Allegri: 'Allegri è un personaggio da “Deserto dei Tartari'". Erano i tempi di Max calciatore e il senso era chiaro: il Presidente lo aspettava ma l’Allegri vero, quello per cui Cellino aveva rinunciato a Paulo Sousa, non arrivava mai. Massimiliano da Livorno poi arrivò - con i suoi tempi, magari discontinuo, ma arrivò - e Cellino finì per portarselo in panchina come allenatore. Legati per sempre. Ventisette anni dopo, metà popolo juventino aspetta il nuovo Allegri e gli chiede una svolta (l’altra metà, che non lo ha mai amato, resta scettica).