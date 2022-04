"Allegri e quel podio che non scalda: 'vince' il rimpianto per lo scudetto". Titola così La Repubblica, in edicola oggi, spiegando il rammarico del tecnico bianconero e quello dell'ambiente per il grande colpo svanito: lo scudetto. La sensazione di qualcosa che poteva essere ma non è stato. E ora? "Il tecnico della Juventus non sembra esaltarsi alla possibilità di scavalcare il Napoli e ottenere un piazzamento migliore di quello conquistato da Pirlo. Il club la pensa diversamente, visto che il terzo posto vale comunque 5 milioni, si legge ancora.