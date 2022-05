Allegri, in conferenza stampa, ha toccato spesso il colore verde delle fasce che circondano la Coppa Italia. Un giornalista ha chiesto il motivo e lui ha risposto così: "Toccare il verde? Erano tutti mischiati, mi è piaciuto metterli in ordine. Non sei scaramantico? Non è questo. Cerco di contornarmi di persone che diano positività. Non al Covid. Quello sì. Le persone tristi mi danno fastidio. A me, eh! Ho messo solo in ordine...".



