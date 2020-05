5









Un anno fa, più o meno a quest'ora, Massimiliano Allegri si congedava da allenatore della Juventus, con ancora un paio di partite da giocare e uno scudetto ancora da vincere, almeno ufficialmente. Un anno fa era già passato un giorno dal comunicato con cui il club bianconero sollevava dall'incarico il livornese e il mondo Juve si preparava alla conferenza stampa del tecnico bianconero di fronte a tutta la squadra. Come scrive Tuttosport, il feeling dell'allenatore con il mondo bianconero è ancora molto forte. Max si sente telefonicamente col presidente Andrea Agnelli e manda messaggi a molti dei suoi ex calciatori. Il rapporto si è chiuso bene (non con tutti) e a volte Max si è rivisto anche a Torino sebbene, adesso, faccia base a Milano.



FUTURO - Buoni rapporti che però non si traducono in un nuovo futuro alla Juve. Non nell'immediato, almeno. Presto Max tornerà in sella ma non alla Juve né in una squadra italiana. Per lui è forte il richiamo del PSG e delle squadre di Premier League visto che in questi mesi lontano dalla panchina si è impegnato per studiare l'inglese. Tra qualche settimana si saprà da dove riprenderà la sua avventura nel mondo del calcio. Di certo c'è che con la Juve si è lasciato molto bene, nonostante tutto...