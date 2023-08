. Qualcuno potrebbe pensare ad un copia e incolla dei precedenti capitoli, messo lì a scaldare un fronte mercato che a due settimane dalla chiusura non si è ancora acceso, in casa Juve. Niente di tutto ciò: il club bianconero è seriamente e concretamente tornato a trattare con il Sassuolo per l’esterno d’attacco già più volte accostato a Madama.Giovanninon si siede al tavolo delle trattative per meno di questa cifra. La Juventus ha provato a inserire delle contropartite –su tutti -, ma dalle parti di Sassuolo ha trovato un muro. Trattativa complicata, quindi, nonostante i bianconeri un abbozzo di accordo con il giocatore già ce l’abbiano.. Intanto, per restare al fronte mercato e trattative, secondo quanto riporta Sportitalia sarebbero iniziati i primi contatti diretti tra i club per provare a sbloccare la situazione.Anche in questo caso, parliamo di un qualcosa che già abbiamo visto negli anni e che con grande probabilità rivedremo in questa stagione. Prendere Berardi, infatti, significa porre le basi per un cambio di modulo. Una certezza, si ripartirà dal rodato, come si è visto anche nelle amichevoli. Allegri riparte da dove ha lasciato per poi cambiare in corsa.