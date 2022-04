Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa:



INSISTERE SU DYBALA - "Questo mese e mezzo verso la fine della stagione, abbiamo tempo per lavorare, ma anche obiettivi da raggiungere. I giocatori nella rosa devono essere tutti in condizione per far sì che la Juve sia tra le prime quattro e magari giocare una finale di Coppa Italia. Abbiamo tanti giocatori in scadenza, è tutto in ballo. Non pensiamo al mercato, siamo concentrati sui risultati, che è la miglior cosa. I complimenti non servono a niente: mi danno fastidio! Altrimenti diventiamo la squadra che si accontenta dei complimenti, che trovano alibi o altro. CI devono essere solo vittorie, alibi e complimenti non devono esserci".