Solskjaer ha cambiato idea e ora chiede un rinforzo in attacco sul mercato di gennaio. L'allenatore norvegese in conferenza stampa ha detto: "Stiamo cercando l'uomo giusto che faccia gol, ma prenderemo soltanto chi ci convince al 100% e potrà restare qui a lungo". E mentre sulla sua panchina si allunga l'ombra di Allegri, ancora sotto contratto con la Juventus, c'è un 33enne croato più vicino. Come scrive calciomercato.com, ha rifiutato le offerte arrivategli dal Qatar, dove il mercato chiude oggi. Prendendo tempo fino a gennaio, per aspettare eventuali nuove offerte dalla Premier League. Oggi i tabloid inglesi rilanciano il nome di Mandzukic in orbita Manchester United. Il suo contratto scade a giugno 2021 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno.